Non solo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Molto presto, forse, sui social vedremo anche Sole, figlia della conduttrice e di Tomaso Trussardi, diventare “influencer”. La prima conferma è arrivata in queste ore quando la ragazzina si è impossessata del telefono e del profilo Instagram della mamma per pubblicizzare un prodotto…

Michelle Hunziker, la figlia Sole diventa “influencer”

Sole Trussardi non ha ancora compiuto 10 anni, ma a quanto pare ci sa decisamente fare con i social. Non solo. La piccola mostra importanti doti da “regista” e da conduttrice. Infatti, eccola sulle stories Instagram di mamma Michelle che la inquadra mentre questa appunto sta usando dei prodotti per il viso e, nello specifico, per illuminarlo.

La bambina ha sorpreso tutti dicendo: “Ciao a tutti follower di mamma. Stiamo arrivando a Capri e la mamma nel frattempo si sta mettendo la terra e l’illuminante per diventare luminosa”. Poi, da figlia modello ecco anche il complimento per la madre: “Luminosa più di quanto non lo sia già”.

La stessa showgirl è rimasta colpita da questa sottolineatura e dopo averle fatto un sorriso ha proseguito nel suo “sistemarsi”.

Alla fine la domanda: “Beh, ti piaccio?”, e Sole: “Bellissima”.

Questo simpaticissimo siparietto tra madre e figlia, non solo ha confermato un bellissimo rapporto tra le due ma ha anche mostrato come l’energia e la solarità della conduttrice siano state trasmesse alle figlie e a Sole in questo caso.

Di seguito un vecchio post Instagram della showgirl con la figlia:

