Il funerale di Silvio Berlusconi e la bara fatta a mano che non passa inosservata. Si tratta di un modello unico. I dettagli.

Un funerale di Stato, il lutto Nazionale ma anche un bara unica per accogliere il compianto Silvio Berlusconi. Il cofano funebre realizzato per l’ex Premier è qualcosa di davvero speciale. Al Corriere della Sera lo ha confermato anche Paolo Imeri, il titolare della ditta Art Funeral Italy di Vidalengo, frazione di Caravaggio.

La bara di Silvio Berlusconi: un pezzo unico

Bara Silvio Berlusconi

“È un manufatto di pregio realizzato con tavole di prezioso legno massello, dallo spessore di quattro centimetri, di mogano dell’Honduras”, ha spiegato il titolare della ditta Art Funeral Italy. “I pezzi non sono stati assemblati, perché si tratta di un unico legno che proviene dal tronco di un’unica enorme pianta. In questo modo, è garantita la continuità di vena o figurazioni, vera impronta digitale del legno. La stessa caratteristica si trova nel legno rigato usato per realizzare i moderni cruscotti delle auto di lusso”.

Il modello utilizzato per il Cavaliere si chiama “23 Duomo” e le tavole che lo compongono sono tutte numerate. La differenza tra cofano e bara sta nella forma: a trapezio, stretta sui piedi che poi si allarga e si restringe all’altezza della testa per la bara e a linea retta e non spallata per il cofano funebre.

Per realizzare il manufatto ci sono voluti 15 giorni lavorativi. Sul suo costo non è stato precisato ma il titolare dell’azienda ha precisato: “Il valore sta nella manifattura, dunque nella bravura dell’artigiano, oltre che nel legno, datato qualche decennio, e dal colore rosso mogano con striature bruno intenso”.

