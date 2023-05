Kevin Costner e sua moglie Christine Baumgartner hanno annunciato il loro divorzio dopo 19 anni insieme.

Amore al capolinea per Kevin Costner e Christine Baumgartner. I due sono stati sposati per 19 anni ma in queste ore, con un comunicato congiunto (diffuso dal portavoce Arnold Robinson), hanno annunciato di essersi detti definitivamente addio.

“È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile”.

Kevin Costner: il doloroso annuncio

Kevin Costner e sua moglie Christine Baumgartner hanno deciso di dirsi addio dopo 19 anni insieme. Al momento non è dato sapere perché la coppia abbia deciso di separarsi e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più. L’attore e sua moglie si sono conosciuti nel 1998 (sono stati quindi complessivamente insieme per oltre 20 anni) e hanno avuto tre figli. Kevin Costner era già padre di quattro figli nati dalle sue precedenti relazioni.

Al momento l’attore non ha rotto il silenzio in merito alle cause del suo addio a Christine Baumgartner e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

