Melissa Satta sembra aver ritrovato la serenità accanto a Matteo Berrettini e per la prima volta a Vanity Fair ha svelato alcuni retroscena sul loro primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune. La showgirl ha anche affermato di non temere il calo del desiderio sotto le lenzuola e nella sua intima confessione alla rivista ha detto:

“Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”, e ancora: “Calo del desiderio? Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”.

Melissa Satta: le confessioni bollenti

Da alcuni mesi a questa parte Melissa Satta sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto a Matteo Berrettini e a Vanity Fair ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola al fianco della sua nuova fiamma (e del suo ex, Kevin Prince Boateng). La showgirl continua a vivere in Italia con suo figlio Maddox, mentre Berrettini abita in pianta stabile a Monte Carlo. I due si vedrebbero ogni volta che possono e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare. la showgirl in passato non ha fatto segreto di desiderare un giorno un altro figlio.

