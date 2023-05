Micol Incorvaia ha replicato alla recente ironia fatta sul suo conto da Rosario Fiorello e da Luciana Littizzetto.

Nei giorni scorsi Micol Incorvaia si è sfogata via social perché un corriere giunto a casa sua alle 9.30 avrebbe finito per svegliarla. L’episodio è presto rimbalzato sui social scatenando critiche e commenti e, infine, suscitando i commenti ironici da parte di Rosario Fiorello e Luciana Littizzetto. In queste ore Micol ha commentato la vicenda affermando che il suo contenuto contro il corriere sarebbe stato ironico e che non avrebbe gradito i commenti fatti sul suo conto.

“Per quanto riguarda la satira che è stata fatta, ho riso, ho riso anch’io, per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti“, ha tuonato via social l‘influencer, e ancora: “Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le Stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo che il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati.”

Micol Incorvaia replica a Fiorello e Littizzetto

A quanto pare Micol Incorvaia non ha gradito molti dei commenti che sono stati fatti sul suo conto nei giorni scorsi e in particolare l’ilarità suscitata da quanto affermato da Rosario Fiorello e da Luciana Littizzetto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se, prima o poi, la sorella di Clizia tornerà a parlare della questione. In tanti, sui social, si sono uniti ai commenti ironici sul suo conto dopo aver ascoltato le sue lamentele nei confronti del corriere.

