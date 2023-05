Cristina Marino e sua madre hanno dato vita a un siparietto divertente attraverso i social dove hanno parlato del libro di Luca Argentero.

La madre di Cristina Marino e suocera di Luca Argentero, Carmela Marcozzi, sta leggendo il libro scritto da suo genere Disdici tutti i miei impegni. Attraverso i social la suocera dell’attore si è mostrata sconvolta mentre leggeva il libro e ha risposto ad alcune domande di sua figlia Cristina.

“Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: ‘Cinquanta sfumature di Luca Argentero’”, ha dichiarato l’attrice, a cui sua madre ha risposto: “E’ tanto zozzo. Altro che le sfumature di grigio, arancione nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? E’ tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta”.

Luca Argentero e la suocera: il commento sul libro

La mamma di Cristina Marino si è prestata a un siparietto ironico via social e ha confessato di essere “sconvolta” da quanto scritto da suo genero, Luca Argentero, all’interno del suo libro. A seguire Cristina Marino ha fatto delle domande all’attore proprio in merito all’opinione espressa da sua suocera e lui ha detto imbarazzato. “Io l’ho scritto, sono felice che mia suocera sia turbata…”, ha dichiarato Argentero tra l’ilarità generale. Il siparietto comico tra i tre ha divertito i fan dei social e in tanti hanno affermato di non vedere l’ora di poter leggere il libro dell’attore.

