Levante ha recentemente stravolto il suo look, schiarendosi capelli e sopracciglia diventando quasi irriconoscibile: ecco com’era e com’è.

Levante ha recentemente stupito i suoi fan con un radicale cambiamento di look. Conosciuta per i suoi capelli lunghi, neri e lisci, la cantante ha deciso di optare per un look completamente nuovo, che ha stupito molto i fan. Decolorando i suoi capelli e le sopracciglia, ha dato vita a un colore tra il biondo e l’arancione.

Levante, il cambio di look della cantante

Il nuovo colore di Levante ha un nome ben specifico, si chiama “Blorange”, un mix tra biondo e tangerine, ovvero mandarino. Oltre al colore dei capelli si è anche decolorata completamente le sopracciglia, facendole praticamente sparire. Insomma, una trasformazione davvero radicale se si pensa che Levante è sempre stata conosciuta con i suoi lunghissimi capelli neri.

Le prime foto con questo nuovo look risalgono a settembre 2022, ma dietro a questa trasformazione sembra celarsi un motivo ben preciso, ovvero Sanremo! Queste le parole della cantante in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Salirò sul palco di Sanremo con lo stesso colore di capelli dei miei disegni da bambina”.

Per quanto riguarda la tecnica utilizzata, queste le parole della sua hairstylist di fiducia Graziella Cassanelli: “Per il cambio di look abbiamo impiegato più giornate, con tutte le accortezze necessarie per portare il suo capello dal nero al suo colore attuale, mantenendo una struttura perfetta. La particolarità del suo nuovo look è quello di avere la ricrescita platino, in nuance con il resto della lunghezza di un color ginger molto chiaro.”

Con questo look completamente diverso, che lascerà in moltissimi senza parole, i fan non vedono l’ora di vedere quali abiti sfoggerà sul palco dell’Ariston, dove canterà il suo brano “Vivo“. Non ci resta quindi che aspettare mercoledì 8 febbraio per scoprirlo!

