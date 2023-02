Blanco è l’artista più chiacchierato dopo la prima serata di Sanremo 2023: ecco cosa è successo dopo la follia all’Ariston.

Prima l’esibizione insieme a Mahmood, poi il ritorno a Sanremo 2023 per presentare l’ultimo singolo e l’improvvisa follia sul palco: Blanco ha scatenato così il caos al Festival diventando il protagonista indiscusso della serata. Repubblica racconta cosa è successo dopo l’uscita dal Teatro Ariston, quando i giornalisti erano appostati fuori dall’hotel in attesa che arrivasse.

Blanco “provato”: lo staff non commenta

Come raccontano alcune immagini che ritraggono Blanco al momento dell’arrivo in hotel, il cantante e i musicisti che lo hanno accompagnato in scena non hanno rilasciato dichiarazioni.

Repubblica spiega che l’artista bresciano è molto “provato” dopo l’esibizione a Sanremo e che, insieme allo staff, si è deciso di chiudere ogni comunicazione con l’esterno.

Così come spiegato da Amadeus, era previsto che Blanco si rotolasse sulle rose presenti sul palcoscenico, ma l’esibizione è stata ingigantita in seguito al problema di audio che avrebbe scatenato l’ira del cantante.

Al momento, però, il diretto interessato e il suo staff hanno deciso di non esprimersi a riguardo optando per il silenzio stampa. Intanto, molti hanno criticato aspramente il suo atteggiamento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG