Non poteva mancare l’ironia di Fiorello sulla performance di Blanco al Teatro Ariston: lo showman ci scherza su con Amadeus.

Blanco ha distrutto la coreografia floreale del Teatro Ariston a causa di alcuni problemi di audio. “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vedevo una cosa simile”, ha commentato Amadeus per stemperare la tensione poco dopo l’esibizione del 19enne bresciano che lo scorso anno ha vinto Sanremo in coppia con Mahmood. Su quanto successo, però, non poteva non esprimersi anche Fiorello che, con la sua solita ironia, ha strappato a tutti un sorriso.

Fiorello e l’ironia su Blanco

In collegamento con Amadeus per la versione sanremese di Viva Rai 2, Fiorello ha esordito: “Io voglio spezzare una lancia a favore di Blanco, lui non sentiva, mia mamma ha 88 anni e non sente, casa sua? Spacca tutto, così”.

Lo showman siciliano è così riuscito a stemperare ulteriormente la tensione creatasi a Sanremo, salvo poi chiedere ad Amadeus se si fosse trattato di una gag, così come molti avevano inizialmente ipotizzato.

È stato il conduttore, dunque, a smentire tali ipotesi affermando che la performance di Blanco prevedeva che si rotolasse sulle rose, ma tutto poi è sfuggito di mano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG