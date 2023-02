Gianni Morandi pulisce il palco dell’Ariston dopo la devastazione di Blanco, ospite al Festival di Sanremo: lezione al rapper.

Gianni Morandi è rimasto sgomento come tutti dopo l’esibizione di Blanco al Festival di Sanremo 2023, ma dopo che il rapper ha distrutto i fiori di Sanremo sul palco dell’Ariston, si è messo a pulire con la scopa. Ha anche fatto un post sui social che recitava: “Cosa mi tocca fare…”. Una lezione di umiltà nei confronti del cantante si può pensare.

Gianni Morandi pulisce il palco dell’Ariston dalle rose

Ecco il post su Facebook di Gianni Morandi in cui pulisce il palco del teatro dopo la non esibizione di Blanco, che doveva cantare L’Isola delle rose, il suo nuovo singolo, ma per problemi tecnici non è stato possibile in un primo momento. Poco dopo il cantante ha dato in escandescenza e ha distrutto la scenografia della sua performance.

