La performance di Blanco a Sanremo 2023 continua a far chiacchierare e Amadeus ha raccontato cosa è accaduto dietro le quinte.

Blanco è l’ospite più chiacchierato della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante, dopo essersi esibito in coppia con Mahmood, è tornato da solo per cantare l’ultimo singolo ma un problema di audio ha scatenato la follia sul palco dell’Ariston. Blanco ha iniziato a prendere a calci le rose e a spaccare tutto quello che gli capitava a tiro, cogliendo alla sprovvista Amadeus e tutti gli addetti ai lavori.

Amadeus sulla performance di Blanco

“Era dai tempi di Bugo e Morgan che non mi succedeva una cosa simile”, ha ironizzato il conduttore di Sanremo tentando di smorzare la tensione.

A mente fredda poi, in collegamento con Fiorello su Viva Rai 2, Amadeus ha raccontato cosa realmente accaduto con Blanco, sul palco e dietro le quinte.

“Doveva fare delle cose con i fiori ma non quello, dove anche rotolarsi, ma non questo – ha spiegato il direttore artistico del Festival – .Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivamo cosa stesse accadendo, sentivamo solo la musica, solo dopo ho capito”.

“Mi hanno buttato dentro, e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma non avevo capito”, ha concluso Amadeus smentendo così le voci che parlano di una gag organizzata con Blanco.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG