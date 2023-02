Amadeus dei record: il Festival di Sanremo 2023 raggiunge il picco di ascolti nonostante la contro programmazione di Mediaset.

Da quando il Festival di Sanremo è nelle mani di Amadeus, si collezionano, anno dopo anno, importantissimi successi. La prima kermesse che lo ha avuto come direttore artistico ha segnato, per la prima puntata, il 52,2% di share con 10 milioni 58 mila spettatori medi. Un record per quel primo anno di Amadeus che, nelle edizioni seguenti, ha deciso di superarsi fino ad arrivare al record segnato con la prima puntata della 73esima edizione del Festival: ben 10 milioni e 757 mila spettatori con il 62,4% di share.

Sanremo 2023, il più visto dal 1995

Con un picco di ascolti di questo tipo, il 73esimo Festival della Musica italiana è stato il più visto dal 1995.

Il mix creato da Amadeus per questa quarta edizione di Sanremo nelle sue mani è stato vincente, nonostante per quest’anno Mediaset avesse deciso di continuare con la contro programmazione.

A poche settimane dall’inizio del Festival, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato l’intenzione di proseguire con il palinsesto classico per dare ai telespettatori la possibilità di scegliere cosa guardare.

E, per la prima puntata di Sanremo 2023, pare che il pubblico da casa abbia ampiamente preferito seguire la manifestazione più importante della televisione italiana. Forse per curiosità, forse per tradizione o forse per interesse.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG