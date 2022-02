Numeri da record quelli registrati dal Festival di Sanremo 2022, con oltre 10 milioni di spettatori, risultati migliori rispetto agli ultimi due anni.

La prima serata di Sanremo 2022 è stata un successone. Sono stati 10.911.000 i telespettatori sintonizzati su Rai 1 ad assistere al Festival. Un inizio davvero entusiasmante che cancella il brutto ricordo di uno share basso nel 2020 e 2021. Lo share ha toccato il 54%, un risultato davvero straordinario.

Sanremo un debutto in grande stile

Come riporta Il Giorno: “Sanremo, 2 febbraio 2022 – Sono stati oltre 10 milioni gli spettatori davanti alla Tv nella prima serata del Festival di Sanremo. Per esattezza sono stati 10.911.000 gli spettatori che hanno seguito la manifestazione canora su Rai 1 per uno share del 54%.

Numeri da record per l’Amadeus Ter. Sono stati 10.911.000 gli spettatori della prima serata del festival di Sanremo, dalle 21.23 all’1.12, con il 54% di share. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all’1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share. Amadeus supera se stesso con dati migliori di entrambi i suoi due primi festival. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%di share la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%.” Inoltre, sembra che il Festival abbia avuto successo anche tra i giovani, come scrive Giuseppe Candela: “Esplode sui giovani: 65% nei 15-34 anni. Si sale al 71% tra 15-19 anni”. Ecco il post ufficiale dei risultati:

