Il cantante si è esibito sul palco a torso nudo e con un fiore rosa in mano, al termine della sua “Domenica” ha inscenato un battesimo per celebrare la sua rinascita.

Achille Lauro si è esibito ieri sera come primo Big della serata di Sanremo 2022. Il gesto che ha colpito la platea e il pubblico da casa è stato sicuramente il suo battesimo a fine performance. Il significato di quel gesto è un nuovo inizio per il cantante, una nuova rinascita.

Ecco il perchè del gesto di Achille Lauro

Come riporta Fan Page, Achille Lauro: “Ha fatto il suo ingresso a torso nudo con un fiore rosa tra le mani ed a fine esibizione si è versato acqua santa sul viso. Il significato del battesimo sul palco dell’Ariston lo ha spiegato con diversi post su Instagram: “Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”. Per Achille Lauro si tratta di un inizio come lui stesso ammette: “Mi sono interrogato sul senso del mio essere del mio essere di passaggio, del mio essere umano. Il palco è lo stesso di sempre. Io, invece, no”.

