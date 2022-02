Samuel L. Jackson torna a vestire i panni di Nick Fury in Secret Invasion: dalla trama al cast, tutto sulla serie TV Marvel.

All’interno del mondo della serie TV del Marvel Cinematic Universe non poteva non avere uno spazio tutto sui uno dei personaggi più importanti della saga cinematografica, pur non essendo un supereroe. Di chi parliamo? Di Nick Fury, il capo dello S.H.I.E.L.D che forma la squadra degli Avengers. La serie TV di cui è protagonista è Secret Invasion che, come tutte quelle appartenenti al Marvel Cinematic Universe arriva ovviamente su Disney +. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Secret Invasion, la serie TV: uscita

Quando sarà possibile vedere gli episodi di Secret Invasion? La serie TV su Disney + arriverà tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: al momento la Disney non ha ancora comunicato la data di uscita esatta del debutto dei vari episodi sulla piattaforma streaming.

Samuel L. Jackson

Secret Invasion, la serie TV: il cast

Ovviamente il grande protagonista è Samuel L. Jackson, che torna a vestire i panni del suo Nick Fury: dopo essere apparso in ruoli non di primo piani nei vari film ora è proprio lui il grande protagonista grazie appunto a Secret Invasion. Nella serie TV i personaggi già noti al pubblico non mancheranno, visto che anche Cobie Smulders tornerà a vestire i panni di Maria Hill mentre Ben Mandelsohn sarà ancora una volta lo Skrull Talos.

E poi ci saranno tanti nuovi personaggi interpretati da un cast davvero d’eccezione di cui fanno parte anche l’attrice Premio Oscar Olivia Colman, l’ex Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade, Emilia Clarke. Completano il cast principale Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir e Killian Scott.

Secret Invasion, la serie TV: la trama

Pur non essendoci molti dettagli, sono comunque noti alcuni particolari riguardo la trama di Secret Invasion: la serie TV Marvel racconterà di un’invasione di Skrull nel pianeta che Nick Fury e Talos dovranno cercare di fermare.

