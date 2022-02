Ecco quali sono i nomi di tutti i cantanti che si sono classificati dopo la prima serata del Festival di Sanremo: sul podio Mahmood e Blanco.

Ieri c’è stata la primissima serata di Sanremo 2022. Tra artisti e super ospiti il Festival si è aperto in modo esemplare e ci sono già i primi 12 classificati dopo la performance sul palco dell’Ariston. Mahmood e Blanco sono stati i protagonisti della serata, piazzandosi sul podio.

Ecco la classifica della prima serata di Sanremo 2022

Di seguito, vi mostriamo la classifica dei 12 cantanti in gara:

Mahmood e Blanco: Brividi La rappresentante di lista: Ciao Ciao Dargen D’Amico: Dove si balla Gianni Morandi: Apri tutte le porte Massimo Ranieri: Lettera di là dal mare Noemi: Ti amo non lo so dire Michele Bravi: Inverno dei fiori Rkomi: Insuperabile Achille Lauro: Domenica Giusy Ferreri: Miele Yuman: Ora e qui Ana Mena: Duecentomila ore.

Ricapitolando, Mahmood e Blanco si sono piazzati in cima alla classifica. Ultima invece, Ana Mena la cantante argentina che prima del Festival era stata travolta dalle polemiche non riesce a volare in alto. Achille Lauro si piazza alla nona posizione, mentre Massimo Ranieri ottiene un notevole successo con il suo inedito.

