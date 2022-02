I Maneskin sono i super ospiti di questa prima serata a Sanremo 2022 e per l’occasione Amadeus è diventato il loro autista. Ecco cosa è successo.

Dopo aver vinto l’edizione dello scorso anno, i Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston come super ospiti di Sanremo 2022, reduci dal grandissimo successo mondiale dello scorso anno.

Per l’occasione, Amadeus è uscito dal teatro per andarli a prendere direttamente in albergo, ma non in vesti normali. Il conduttore, infatti, si è travestito da autista indossando un cappellino con su scritto “Driver” ed è salito a bordo di una golf car elettrica.

Con questa speciale vettura, il direttore artistico del Festival è partito dall’Ariston ed è arrivato direttamente nel lussuoso hotel dei Maneskin, proprio come aveva promesso alla vigilia: “Per i Maneskin questo ed altro”

Io che scappo da chi mi chiede di uscire questa settimana.#Sanremo2022 pic.twitter.com/AiXddpJpY2 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 1, 2022

L’Ariston accoglie i giovani con una standing ovation e sul palco Damiano e compagni cantano “Zitti e Buoni”, la canzone vincitrice della scorsa edizione del Festival. Una performance da urlo, che tutto il pubblico accoglie con tantissimo calore e ovazione.

