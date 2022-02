Non mi lasciare 2 ci sarà? Il 31 gennaio sono andati in onda gli ultimi episodi della stagione 1, in molti si chiedono se la fiction tornerà.

Non mi lasciare è stata una delle novità che Rai 1 ha proposto nel 2022 ai suoi spettatori. In onda il lunedì sera in prima serata, ha tenuto incollati alle TV milioni di spettatori in tutti 8 gli episodi: ora che la prima stagione è terminata in tanti si stanno domandando se Non mi lasciare 2 si farà oppure no. Sono molti coloro che vorrebbe rivedere Vittoria Puccini e Alessandro Roja vestire i panni di Elena Zonin e Daniele Vianello.

Non mi lasciare 2: si farà o no?

Da parte della Rai al momento non sono arrivati annunci riguardo a Non mi lasciare 2, al momento quindi non si sa se la serie TV avrà una nuova stagione o se è terminata definitivamente con gli 8 episodi della prima stagione. Certo è che coloro che l’hanno seguita puntata dopo puntata (l’intera serie TV può essere vista sulla piattaforma streaming RaiPlay) possono sperare di rivedere i protagonisti Elena Zonin e Daniele Vianello.

VITTORIA PUCCINI

Il tipo di fiction si presta infatti a una continuazione, con i due protagonisti magari impegnati in altri spinosi casi da risolvere a Venezia o in un’altra zona d’Italia. Non resta quindi che attendere comunicazione da parte della Rai o dei protagonisti stessi della fiction.

Non mi lasciare: il cast

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Non mi lasciare è Vittoria Puccini che interpreta il ruolo di Elena Zonin. ll suo vecchio amore, nonché collega, Daniele è invece interpretato da Alessandro Roja. Nel cast della fiction di Rai 1 ci sono anche Eugenio Franceschini e Sarah Felberbaum.

La fiction Non mi lasciare è stata creata da Leonardo Fasoli e da Maddalena Ravagli, che insieme hanno realizzato anche altre serie TV di grande successo come Gomorra e Zero Zero Zero (entrambe in onda su Sky).

