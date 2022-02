Iva Zanicchi è prontissima a salire ancora una volta sul palco dell’Ariston: domani sera inizierà la sua avventura a Sanremo 2022 e oggi ha svelato un dettaglio che nessuno conosceva.

L’artista, infatti, è stata ospite a Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, dove si è presentata più scatenata ed euforica che mai. L’aquila di Ligonchio si affida ad antichi riti per scacciare la sfortuna, proprio come ha svelato questo pomeriggio.

Durante una conversazione con la dottoressa Rossella Nappi, che ha spiegato come il sesso faccia bene alla salute, Iva Zanicchi ha rivelato il suo rito scaramantico, cioè il sale nel suo abbigliamento intimo, nel reggiseno e nelle mutande. A quanto pare, durante le prove di Sanremo 2022, Iva lo ha messo tra gli slip e il body che aveva indosso, un rito che a quanto pare le ha sempre portato fortuna.

🎬 In collegamento a #dettofattorai @iva_zanicchi parla del suo ritorno sul palco dell'Ariston: "Io non metto limiti! Se dovessi vincere #Sanremo2022 il giorno dopo dalla Zia Mara mi presento in costume da bagno e da voi vengo in bikini!" @RaiDue pic.twitter.com/bS4O8CmIQg