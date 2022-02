Un altro super ospite annunciato a Sanremo 2022: lo scrittore Roberto Saviano che sarà sul palco giovedì.

Durante la conferenza stampa di questa mattina a Sanremo 2022, Amadeus ha annunciato un’altra importante presenza tra gli ospiti della kermesse, ovvero Roberto Saviano.

Secondo quanto annunciato dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, Roberto Saviano sarà sul palco giovedì, a 30 anni dalla strage di Capaci: “Come sapete ricorrono i trent’anni dalla strage di Capaci. Ci sarà un momento molto importante nella serata di giovedì con Roberto Saviano, per ricordare la strage di Capaci. È un monologo molto toccante e molto bello, come solo Roberto sa fare”

Con lui, Amadeus decide quindi di portare sul palco anche uno stralcio di storia e politica italiana, fermando per un attimo la gioia e la spensieratezza della gara a Sanremo.

Non si sa bene in che modo Roberto Saviano ricorderà una delle stragi più atroci del nostro Paese, che segnò la morte del giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Inoltre, pare che Saviano non abbia richiesto nessun cachet per partecipare a Sanremo 2022. Lo scrittore parteciperà, infatti, a titolo totalmente gratuito, come ha confermato lo stesso Amadeus.

