Giusy Ferreri questa sera si esibirà all’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2022. Ecco cosa ha raccontato sul suo passato.

Questa sera finalmente inizia la kermesse canora più attesa in Italia, il Festival di Sanremo. Una delle protagoniste sarà Giusy Ferreri, che prima di fare musica ha dovuto affrontare un periodo particolare a causa di una malattia.

La cantante da piccola ha scoperto di avere la sindrome di Wolff-Parkinson-White, che però ha combattuto anche grazie alla musica: “Fragilità di bambina? Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica, e man mano che crescevo ho trovato un grande sfogo nella musica. Ciò che non riuscivo a sfogare nell’attività fisica lo facevo come una matta nella musica. Ho trovato io poi una mia soluzione prima di risolvere poi con le due ablazioni che mi portano oggi a vivere con serenità anche l’attività fisica.”

Da una situazione negativa Giusy Ferreri per fortuna è riuscita a trarne qualcosa di positivo, diventando poi la cantante di successo che è oggi.

Questa sera Giusy Ferreri canterà per la prima volta Miele, un singolo che parla di amore: “Io penso che alla fine sia abbastanza comune che quando finiscono delle storie è come se non fossero finite del tutto e come se rimanesse la voglia di riaccendere quelle storie, ed è questo il significato di questo agrodolce che c’è nella canzone Miele”

Riproduzione riservata © 2022 - DG