Tutto pronto per Sanremo: la serata del debutto, quella di martedì 1 febbraio, vedrà sul palco dell’Ariston metà dei big in gara, mentre l’altra metà sarà di scena il giorno successivo. Con Amadeus e Fiorello sul palco ci sarà per il primo appuntamento Ornella Muti, una delle cinque co-conduttrici scelte da presentatore e direttore artistico. Ecco quali cantanti ci saranno e quali ospiti, scelti non solo nell’ambito musicale dato che di sera in sera vedremo per esempio anche i protagonisti delle nostre fiction italiane.

Sanremo 2022, prima serata: i cantanti in gara

Ecco i dodici cantanti sul palco martedì 1 febbraio (in ordine alfabetico) e il brano che porteranno all’Ariston:

Achille Lauro – “Domenica”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giusy Ferreri – “Miele”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Yuman – “Ora e qui”

Sanremo 2022: ospiti della prima serata

Ad aprire il lungo elenco di ospiti sanremesi saranno i Maneskin. I primi tornano ad un anno esatto dalla vittoria con Zitti e buoni, un brano che ha portato fortuna a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, visto che i quattro ragazzi hanno vinto anche l’Eurovision Song Contest. Altro ospite musicale, i Meduza.

Sul palco martedì anche Raoul Bova e Matteo Berrettini. Il primo entrerà in scena in Don Matteo nel ruolo di Don Massimo e prenderà il posto di Terence Hill nella storica fiction Rai. Berrettini è reduce dagli Australian Open, torneo che lo ha visto eliminato solo in semifinale, per mano di Nadal, che ha poi vinto il torneo.

