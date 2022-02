Riverdale 6 porterà una versione decisamente più matura dei protagonisti del teen drama, con un salto in avanti nel tempo di ben 7 anni!

Senza attendere i nuovi dati d’ascolto, tre settimane dopo il debutto della S5 l’emittente americana The CW ha confermato Riverdale 6. Un forte attestato di fiducia verso lo show televisivo, giunto nonostante le molte difficoltà patita dall’intera industria dell’entertainment. Addirittura, gli operatori di rete hanno deciso di giocare ancor più d’anticipo rispetto al solito. Come spiegato dal presidente Mark Pedowitz a Variety, hanno preferito portarsi avanti con una ricca carrellata di rinnovi. Ciò permetterà ai team di iniziare ad impostare gli archi narrativi, assumere personale, e garantire una programmazione forte e stabile. Ecco che cosa potrebbe regalare la serie, con specifico riferimento al mercato italiano, stravolto dai recenti sviluppi.

Riverdale 6: a quando l’uscita in Italia?

Riverdale

The CW ha comunicato a giugno la data di uscita del teen drama per martedì 16 novembre 2021. In seguito alla messa in onda dei primi cinque episodi, ovvero l’evento Rivervale, è arrivata la pausa e sarebbe dovuta continuare fino al 6 marzo 2022. Il suo comeback, invece, è stato poi slittato al 20 marzo. Che ne sarà per la nostra penisola? Difficile dirlo al momento. Difatti, Premium Stories ha chiuso i battenti e non è chiaro chi si occuperà della season 6. Forse la mettere a disposizione Amazon Prime Video, reduce dal rilascio della seconda parte della quinta stagione. Staremo a vedere.

Riverdale 6: la trama

L’esilio di Hiram ha portato a voltare completamente pagina, con gli abitanti pronti a rimboccarsi le maniche per risollevare la loro città. Jug e Tabitha fanno coppia, Reggie e Veronica hanno ripreso la gestione de La Bonne Nuit e i Barchie sembra siano ufficialmente realtà. I cinque episodi di apertura, confluiti in un evento, chiamato Rivervale, hanno rappresentato un omaggio al genere horror. Gli sceneggiatori si sono parecchio divertiti col soprannaturale e hanno inserito una morte inaspettata.

A partire dal sesto appuntamento, il pubblico verrà catapultato sette anni dopo l’ultimo giorno di liceo, saltando di netto il periodo del college. Ognuno dei protagonisti farà ritorno per scappare dal proprio travagliato passato. Ma non sarà una allegra rimpatriata: presto si renderanno conto di come la vita e gli amori siano solo diventati più complicati.

Il cast di Riverdale 6

Le vicende rappresentate su schermo ripartono dai quattro volti principali, Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, rispettivamente interpretati da KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse. Rimangono, inoltre, nel cast: Mädchen Amick (impersona Alice Cooper), Casey Cott (Kevin Keller), Martin Cummins (Tom Keller), Charles Melton (Reggie Mantle), Vanessa Morgan (Toni Topaz), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Drew Ray Tanner (Fangs Fogarty).

Nel corso della S5, si sono aggiunti Erinn Westbrook, nei panni di Tabitha Tate, l’ambiziosa nipote di Pop, e Chris Mason, in quelli di Chad Gekko, il marito di Veronica. Mentre la prima trova ancora spazio, il secondo ha concluso la propria storia. Non torna neppure Mark Consuelos, con il suo Hiram Lodge. Tra le new entry, figura Chris O’Shea, nelle vesti di Percival Pickens. La serie TV è una produzione Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con Berlanti Productions.

Riverdale 6: il trailer

In prossimità dell’approdo, The CW ha pubblicato il trailer ufficiale. Ve lo proponiamo qui sotto:

Le location di Riverdale 6

Riverdale è ambientato interamente nella provincia canadese della British Columbia. Le riprese della S5 sono terminate nel giugno 2021 e la realizzazione della sesta puntata ha avuto avvio, successivamente a una breve interruzione, il 30 agosto 2021. Da sfondo fa soprattutto Vancouver. Il cast e la troupe sono stati avvistati mentre giravano diverse importanti scene all’aperto in una località sconosciuta a Hollywood North. Analogamente alle stagioni precedenti, una serie di immagini all’aperto offre uno scorcio del patrimonio naturale della British Columbia.

