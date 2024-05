Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il contadino cerca moglie 2024: dai concorrenti a quando inizia la nuova edizione.

È ormai un appuntamento fisso e ora torna per l’ottava volta: parliamo di Il contadino cerca moglie. Lo scorso 18 dicembre è terminata la settimana edizione e ora nuovi contadini single, in cerca dell’amore, sono pronti ad aprire le loro fattorie e aziende agricole nella speranza di riuscire a trovare l’anima gemella. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Il contadino cerca moglie 2024.

Il contadino cerca moglie 2024: quando va in onda

Ma quando inizia Il contadino cerca moglie 2024. Mercoledì 15 maggio 2024, in prima serata si NOVE a partire dalle ore 21.25 circa, va in onda la puntata di presentazione dei concorrenti. Il reality inizierà poi realmente a novembre. A condurlo, anche in questa edizione, è Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi

Il contadino cerca moglie 2024: i concorrenti

In Il contadino cerca moglie 2024 i concorrenti che partecipano al reality sono in totale nove. Andiamo a conoscergli meglio.

Annamaria: tra i concorrenti di Il contadino cerca moglie 2024 è l’unica donna. Ha 26 anni, è di Volterra, abita in una riserva naturale accanto a un castello del 1400.

Mauro: ha 35 anni ed è di Olgiate Comasco, un paese nei pressi del lago di Como, dove gestisce la propria azienda agricola insieme alla famiglia.

Roberto: è il concorrente più giovane di Il contadino cerca moglie 2024, ha 24 anni. Abita in provincia di Udine, dove gestisce un’azienda agricola insieme alla madre e al fratello.

Marco: ha 43 anni ed è di Magliano de’ Marsi. Possiede un’azienda agricola che si chiama La Rinascita.

Giuseppe: ha 31 anni ed è di Loreto Aprutino. Fino a quattro anni faceva l’avvocato poi ha deciso di cambiare vita, di trasferirsi in città e iniziare questa nuova attività.

Davide: è un contadino della provincia di Bergamo, più per la precisione di Grone e ha 29 anni. È cresciuto in città ma ha deciso di trasferirsi in montagna dove alleva le mucche.

Loris: se Roberto è il concorrente più giovane, Loris è quello meno giovane. Ha 48 anni ed è Carpineta, un paese in provincia di Cesena, dove è un produttore della frutta.

Marco e Mattia Paris: sono due fratelli, il primo ha 32 anni, il secondo 27. Abitano a Montefalco, in provincia di Perugia, dove hanno aperto una fattoria con diversi animali.