Andrea Pinna torna a parlare di Tommaso Zorzi e dei motivi che hanno portato i due a rompere il loro rapporto di amicizia. L’influencer sardo ha spiegato che le sue parole sono dovute ad alcune domande dei fan e che non è nelle sue intenzioni mettersi in mostra. Non solo. Nel racconto, Pinna spiega anche di aver avuto grossi problemi e di soffrire di bipolarismo, cosa che lo ha portato anche a tentare diverse volte il suicidio.

Andrea Pinna e le parole su Tommaso Zorzi: accuse e replica

“Premetto che faccio questo video non per cercare la fama, che ho gi perso da tempo, ma perché me lo state chiedendo in tanti …]”, con queste parole inizia il racconto di Andrea Pinna sulla storia d’amicizia finita con Zorzi che, ormai, risale a tre anni fa.

“Se Tommaso vorrà querelarmi che lo facesse, però, per querelare qualcuno bisogna raccontare balle e io ho le prove del fatto che quello che sto dicendo è la verità. Ma lui lo sa benissimo, quindi sono sicuro che non risponderà. Il fatto è successo tre anni fa, quando io ero all’apice, con molta umiltà della mia carriera, mentre lui era conosciuto, ma non come adesso, e in quel periodo aveva preso l’abitudine di smascherare gli influencer”.

Il racconto di Pinna parte da alcune premesse: la prima è che lui era diventato un influencer abbastanza famoso mentre Zorzi non era ancora “chi è oggi”.

Da qui una seconda premessa quella che, tre anni fa, stava affrontando grossi problemi che lo avevano portato anche a tentativi di suicidio.

“Un giorno stavo malissimo. Sono bipolare (certificato) di tipo A, la peggiore, questo lo dico non per farvi pena, ma per spiegarvi. […] In quel periodo il mio ex fidanzato mi girava dei meme che circolavano nelle chat del suo ufficio per ridere e, siccome credo che tutti noi possiamo avere qualcosa di unpolitically correct sul cellulare, non ne capisco subito la natura”.

“Dopo poco mi chiama Ilaria, la mia amica, che mi dice di togliere immediatamente quel meme perché era razzista. Se lo avessi aperto e ingrandito, in modo da vederlo, mi sarei reso conto che era un meme su George Floyd. Quindi cancello, sarà stato 7 minuti tra le mie storie”.

Peccato che, a detta sua, Zorzi aveva già fatto screenshot e condiviso per screditarlo.

“Tommaso, che è una persona super intelligente, ha voluto fare lo scalpo a un amico che fino a quattro ore prima stava provando a suicidarsi. Lui sapeva tutto questo e con quella storia mi ha messo nella merda. Ho passato l’inferno […] Mi sono fidato della persona sbagliata”.

Su Twitter è poi arrivata la replica di Zorzi con tanto di sua versione dei fatti: “Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali”. Nel suo messaggio anche un articolo in cui viene spiegata meglio la vicenda.

Di seguito anche il video di Pinna condiviso in un post Instagram:

