Polemiche per l’atteggiamento di Wax verso Aaron al Concerto Full Out al Rock a Roma da parte degli ex allievi di Amici.

L’edizione di Amici 22 si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, ballerino. Eppure, ancora non si spegne il calore e l’attenzione mediatica per tutti i partecipanti dell’ultima annata del talent. In particolare, a far parlare in queste ore, sono stati Wax e Aaron, più il primo a dirla tutta. Nel corso del Concerto Full Out al Rock a Roma, infatti, il comportamento del cantante di ‘Anni 70’ ha fatto parecchio discutere.

“Wax è invidioso di Aaron”: l’accusa

Tutto nasce da un filmato condiviso da alcuni utenti sui social che mostra come Wax si sia comportato in modo decisamente diverso durante le esibizioni degli altri cantanti.

Molto partecipe per tutti, soprattutto per Angelina, e decisamente assente, se non polemico, quando è stato il turno di Aaron.

Quanto è toccato all’ex allievo di Zerbi, infatti, il collega è rimasto fermo, apparentemente pure infastidito, senza ballare o “scatenarsi” come aveva fatto in precedenza.

Un gesto che ha fatto molto parlare sui social con diversi utenti che hanno scritto: “Ora che è finita la scuola si vede quali erano le amicizie vere”, “Ma ragazzi non fa nulla perché non gli piace”, “Solo invidia perché Aaron ha successo ed è più bravo di lui”.

Qualche altro utente, non fan di Aaron probabilmente, ha invece ironizzato: “Ma anche io non ballo quando lo sento. Pensate a lui, invece”.

Insomma, sono tantissime le versioni su quanto accaduto. Resta anche viva l’ipotesi che Wax si stesse solo riposando e rifiatando. Vedremo se nelle prossime ore qualcuno dei diretti interessati darà qualche delucidazione.

L’evento andato in scena alcune ore fa sarà anche trasmesso in tv su Italia Uno il 20 giugno, salvo cambiamenti della programmazione.

Di seguito anche un post TikTok con il video di quanto accaduto e i pareri di diversi utenti:

