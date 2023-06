Il ricordo con aneddoto su Berlusconi e Frizzi da parte di Rita Dalla Chiesa che ha svelato un particolare retroscena.

Sono stati tantissimi i messaggi del mondo dello spettacolo e della tv per Silvio Berlusconi che è morto tristemente lunedì 12 giugno. Tra i vari ricordi, in queste ore c’è stato quello di Rita Dalla Chiesa intervenuta nello speciale Tg2. Qui, la famosa conduttrice ha raccontato un aneddoto relativo al Cavaliere e al corteggiamento fatto a Fabrizio Frizzi, altro storico volto scomparso, per farlo passare dalla Rai a Mediaset.

Rita Dalla Chiesa e il retroscena su Berlusconi e Frizzi

“Lui voleva a tutti i costi Frizzi a Mediaset, era il ’90-’92, una sera ci invitò a casa sua a cena in via dell’Anima, c’era anche Corrado, e iniziò a fare una corte spietata a Frizzi, ma una roba vergognosa, io sentivo che gli offriva cifre esorbitanti, e io pensavo ‘sei scemo se non accetti’, ma lui diceva ‘io sono nato in Rai e ci rimarrò’. A un certo punto lui gli mise in mano un foglio e gli disse ‘dimmi te che palinsesto vuoi fare'”, ha raccontato Rita Dalla Chiesa.

Un corteggiamento spietato quello messo in atto da Berlusconi a Frizzi che la Dalla Chiesa (che si era sposata nel 1992 con il compianto conduttore, da cui ha poi divorziato alcuni anni dopo) ricorda bene.

“Una volta eravamo ai Telegatti e Berlusconi chiese alla madre di far firmare Frizzi: ‘Mamma fai firmare tu il contratto a Frizzi a te non può dire di no’ disse a Rosa. Frizzi disse no anche a mamma Rosa: ‘No, mi scusi io non posso'”.

Ma non solo la madre. Il Cavaliere chiama di continuo in casa di Rita e Fabrizio: “Berlusconi poi continuava a telefonare a casa e io una volta gli dissi: ‘Ma lei chiama per lui e a me non mi chiama per congratularsi che faccio il 30% di share con Forum?’. ‘Eh ma lei lo sta facendo, per questo voglio parlare con suo marito’, questo mi rispose Silvio”.

