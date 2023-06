Una notizia bellissima in casa di Ilary Blasi. In famiglia sta per arrivare un altro bebè. Sui social l’annuncio con tanto di video.

L’abbiamo vista solamente lo scorso weekend insieme a tutta la famiglia, quasi al completo, una bellissima festa in piscina. Adesso, in casa di Ilary Blasi ci sarà presto un nuovo ingresso. Infatti, sui social, sua sorella Melory ha comunicato di essere in dolce attesa…

Ilary Blasi, nuovo bebè in famiglia: l’annuncio della sorella

Ilary Blasi

“Abbiamo qualcosa da condividere con voi”. Sono state queste le parole su Instagram di Melory Blasi, sorella di Ilary, con tanto di una serie di hashtag che non lasciano dubbi e che fanno riferimento, appunto, alla dolce attesa.

La ragazza è incinta del secondo figlio e sul proprio profilo social su Instagram lo ha voluto rendere noto a tutti con un tenero annuncio con un video che racconta la gioia, sua e dell marito Tiziano Panicci, sposato a luglio del 2017.

Nel breve filmato si vede Panicci che disegna un cuore su un foglio e lo colora di rosso, poi lo ritaglia e lo affida alle mani della sua bambina, che osserva il padre attentamente. Successivamente, la bimba si avvicina alla madre e le appoggia proprio quel cuore sul ventre e lo bacia.

Insomma, la famiglia Blasi si allarga e quella di Melory da tre passerà a quattro componenti. Ilary, di conseguenza, sarà di nuovo zia.

Di seguito anche il post Instagram con il dolcissimo annuncio e tantissimi messaggio di auguri e affetto per l’intera famiglia:

