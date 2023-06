Prima di essere ricoverato al San Raffaele, Silvio Berlusconi era stato a un bistrot in compagnia della fidanzata Marta Fascina.

Silvio Berlusconi è mancato il 12 giugno dopo esser stato ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele e dopo che le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Prima del ricovero, l’ex premier era stato in un bistrot a Segrate con la fidanzata Marta Fascina.

I due – seguiti dalle loro guardie del corpo – avevano ordinato dei ghiaccioli e l’ex premier avrebbe scherzato con qualche avventore del locale. “Non sembrava per niente una persona che sarebbe stata ricoverata da lì a momenti”, hanno affermato (a La Repubblica) alcuni ospiti del locale, mentre una delle foto scattate all’ex premier in quegli istanti ha rapidamente fatto il giro della rete.

L'ultima foto di Berlusconi venerdì pomeriggio al bar di Milano 2: "E' arrivato con Marta Fascina per un ghiacciolo, ha scherzato con tutti" https://t.co/CzQTwvSMso — Repubblica (@repubblica) June 13, 2023

Silvio Berlusconi: l’ultima foto

Silvio Berlusconi è deceduto a 86 anni dopo aver combattuto contro una leucemia mielomonocitica cronica. Prima del ricovero al San Raffaele, l’ex premier ha trascorso i suoi ultimi giorni in compagnia dell’inseparabile fidanzata Marta Fascina, che gli è rimasta accanto fino alla fine anche in ospedale.

In queste ore in tanti sono rimasti colpiti dalle ultime immagini circolate in rete dell’ex premier, e che lo ritraggono provato dalla malattia ma apparentemente sereno e sorridente.

