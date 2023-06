Fabrizio Corona ha scagliato una bordata contro Chiara Ferragni e Fedez e sui motivi del loro silenzio sulla scomparsa di Berlusconi.

A differenza di molti altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo, Chiara Ferragni e Fedez non hanno fatto alcun commento pubblico sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. La vicenda non ha mancato di attirare l’attenzione di Fabrizio Corona, che a tal proposito ha detto:

“(…) Perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico… Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.

Fabrizio Corona: il silenzio dei Ferragnez sulla morte di Berlusconi

In passato Chiara Ferragni e Fedez non hanno mancato di esprimere le loro opinioni sulle tematiche di cronaca e attualità, ma nel caso della scomparsa di Silvio Berlusconi i due si sono guardati bene dal proferire parola.

La questione non è sfuggita a Fabrizio Corona che, attraverso i social, non ha mancato di lanciare una sua supposizione in merito alla questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

