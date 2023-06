Fabrizio Corona ha svelato chi sarebbe la nuova fiamma di Paola Di Benedetto. Si tratterebbe di un calciatore famoso.

Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? Fabrizio Corona è convinto di sì e ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che la modella sarebbe uscita per un appuntamento galante con Raoul Bellanova, calciatore dell’Inter che, per l’occasione – a detta di Corona – sarebbe andato a prenderla con una Lamborghini da 300mila euro. Sarà vero?

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto, la nuova fiamma: lo scoop di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo scoop sul conto di Paola Di Benedetto che, a suo dire, starebbe uscendo con una nuova fiamma. Al momento la modella (reduce da una storia con Federico Rossi e da un flirt con Rkomi) non ha ancora rotto il silenzio in merito alla sua presunta nuova liaison, e in tanti si chiedono se lo farà. Secondo Fabrizio Corona lei e Bellanova saranno la “coppia dell’estate” e in tanti si chiedono se Paola Di Benedetto confermerà presto il rumor in circolazione.

Qualche settimane fa la stessa modella aveva rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e aveva smentito le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Federico Rossi (con cui sarebbe rimasta in rapporti amichevoli).

