Emilio Fede è stato il grande assente ai funerali di quello che lui ha sempre definito come il suo più caro amico, Silvio Berlusconi. A seguire lui stesso si è sfogato in merito alla questione in una diretta via social, dove ha tuonato contro un suo amico (che gli ha telefonato chiedendo delucidazioni sul perché non fosse presente al funerale) e contro il suo autista che, a suo dire, non sarebbe andato a prenderlo.

“Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego [perché non sono al funerale, ndr]! Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p*ttana b*gascia, cornuto di m*rda, che tu possa morire di un cancro al buco del c*lo che tanto lo hai usato da f*ocio. Sono in mano a delle m*rde!”, ha tuonato.

Emilio Fede assente al funerale di Berlusconi

Emilio Fede non ha presenziato ai solenni funerali di Silvio Berlusconi, e si è sfogato via social contro l’autista (che a suo dire non sarebbe andato a prenderlo). A seguire il giornalista ha pubblicato una clip in cui ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di Berlusconi e ha anche sottolineato di essere tutto sommato “felice” di non aver dovuto assistere al funerale che, senza dubbio, gli avrebbe causato enorme dolore.

“Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare’. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’”.

