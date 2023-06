Dopo i funerali di suo padre, Pier Silvio Berlusconi è tornato a Cologno Monzese e ha tenuto un discorso alla presenza dei suoi dipendenti.

Pier Silvio Berlusconi ha preso le redini dell’impero televisivo costruito da suo padre Silvio Berlusconi e, dopo aver presenziato ai solenni funerali del genitore, si è recato agli studi di Cologno Monzese, dove è stato accolto dal caloroso applauso dei suoi dipendenti.

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”, ha dichiarato Pier Silvio (stando a quanto riporta TgCom24).

Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi: il discorso dopo i funerali di suo padre

Pier Silvio Berlusconi ha tenuto un commosso discorso difronte ai dipendenti Mediaset dopo esser rientrato a Cologno Monzese dopo il funerale di suo padre, Silvio Berlusconi.

“Papà era orgoglioso della nostra azienda, grazie. È come se vi avesse amato uno per uno. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro”, ha affermato, e ancora: “Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”. Pier Silvio ha presenziato ai funerali seduto in prima fila accanto ai suoi fratelli, a sua moglie Silvia Toffanin e a Marta Fascina.

Riproduzione riservata © 2023 - DG