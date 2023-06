Alcune parole di Barbara D’Urso nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi hanno fatto storcere il naso a Selvaggia Lucarelli.

Tra i tanti personaggi presenti al funerale di Silvio Berlusconi, anche Barbara D’Urso che non ha mancato di lasciare un commento e un ricordo del compianto Cavaliere. Peccato che alcune delle sue dichiarazioni non siano affatto piaciute a Selvaggia Lucarelli che ha sottolineato, a modo suo, le frasi autoreferenziali di Carmelita.

Barbara D’Urso parla al funerale di Berlusconi: stoccata di Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso

Intercettata dai media in piazza Duomo nel pomeriggio dei funerali di Silvio Berlusconi, alla D’Urso è stato chiesto di dare un suo pensiero, un ricordo del suo rapporto con il Cavaliere. Dal canto suo la conduttrice ha raccontato: “Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara, conoscendomi da piccolina. Una delle cose divertenti che posso raccontare è relativa a una delle ultime serate che ho fatto su Canale 5. Lui mi chiamò la mattina dopo. ‘Signora d’Urso, le vuole parlare il presidente’. Io dico: ‘Silvio, che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?’. Lui era sempre molto carino professionalmente nei miei confronti.

In quel caso mi disse: ‘Sei stata bravissima, come sempre. La più brava di tutte. Secondo me, però, guarda… come ti sei vestita, ieri sera, con quel tipo Chanel e capelli così sciolti. Ecco secondo me stavi meglio nel promo che è stato mandato in onda, avevi la treccia e avevi l’abito lungo per una prima serata su Canale 5. In questo momento mi vestirei in questo modo’. ‘Vabbè Silvio, non è possibile’, gli risposi. Lui era anche questo”.

La frecciata della Lucarelli

Il passaggio del “la più brava di tutte” è stato quello che ha fatto scattare la frecciatina di Selvaggia Lucarelli. Sui social la donna ha ricondiviso il filmato con le parole della conduttrice e ha scritto con evidente sarcasmo: “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”.

Una stoccata in piena regola che ha diviso anche gli stessi seguaci della giornalista. Qualcuno, infatti, non si è trovato troppo a favore del giudicare e commentare in questo modo quanto avvenuto attorno al funerale di Berlusconi. Altri, invece, hanno fatto riferimento al fatto che la D’Urso possa addirittura aver sottolineato come Silvio la tenesse in altissima considerazione per una questione legata al proprio futuro in Mediaset.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla giornalista col commento alle parole di Carmelita:

Riproduzione riservata © 2023 - DG