La famiglia al completo, tutto unita. Il segnale tangibile al funerale di Berlusconi con Marina e Marta Fascina mano nella mano.

Al funerale di Silvio Berlusconi tutta la famiglia al completo ha mostrato grandissima unione. Nessuno eslcuso. L’immagine della cerimonia funebre, senza dubbio, è stata quella tra la primogenita del Cavaliere, Marina Berlusconi, e l’ultima compagna dell’uomo, Marta Fascina. Le due si sono tenute per mano per darsi forza a vicenda dando un segnale anche agli altri parenti.

Funerale Berlusconi: Marta Fascina e Marina mano nella mano

Luigi Berlusconi, Marina Berlusconi, Marta Fascina

C’è un’immagine che non è sfuggita ai media nel pomeriggio del funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Si tratta dell’unione di tutta la famiglia, nessuno escluso. A confermarla le due donne probabilmente più vicine al compianto Cavaliere almeno nell’ultimo periodo: Marina, la sua primogenita, e Marta Fascina, la compagna.

Le due donne sono entrate mano nella mano in chiesa quasi a volersi sostenere reciprocamente in questo momento di lutto. Ma non solo. Anche dopo la cerimonia, sono state loro due a guidare il gruppo della famiglia fino alla bara prima che fosse portata via dal Duomo di Milano.

Marina e Marta sono sembrate in prima linea rispetto al resto della famiglia, anche rispetto a Pier Silvio così come a Barbara, Eleonora, Luigi, e anche allo zio Paolo.

Emozionante, poi, vedere tutti insieme ringraziare la marea di affetto ricevuta in piazza dalle migliaia di persone giunte per rendere omaggio al compianto ex Premier. Un momento di cui il Cavaliere sarebbe molto orgoglioso.

Di seguito, invece, anche un post Twitter con tutta la famiglia unita che dà un ultimo saluto alla bara dopo la cerimonia funebre:

Destrozadas Marta Fascina y Marina Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi se esconde tras sus gafas de sol #FuneralidiStato #FuneraliBerlusconi #luttonazionale #Silvio_Berlusconi pic.twitter.com/4UB6HSH59H — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 14, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG