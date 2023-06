Alcuni rumors su Cristina Scuccia parlano di una possibile partecipazione al prossimo GF. Ecco la verità e le sue parole.

Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip? Potrebbe essere questa la strada di Cristina Scuccia, l’ex suora che ha preso parte al reality in Honduras generando non poco stupore. La donna, parlando con gli altri naufraghi, ha spiegato quale sia la sua posizione in merito ad una possibile futura partecipazione allo show con la Casa più spiata d’Italia.

Cristina Scuccia dall’Isola al GF Vip? Ecco la verità

All’Isola, tra i naufraghi, si è parlato del futuro ed in particolare, dopo alcune affermazioni di Helena verso Cristina, i concorrenti hanno parlato dell’eventualità di andare a fare anche il GF Vip.

In tal senso Gian Maria ha detto: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante. Tu Cri lo faresti?”.

Dal canto suo, Cristina ha subito spiegato che non andrebbe: “Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera”, le parole riprese da Biccy.

Insomma, rumors messi a tacere e anche una risposta molto franca. Staremo a vedere, però, se la nuova Cristina manterrà fede a tali dichiarazioni. Sicuramente la donna è tra i volti maggiormente seguiti da parte dei telespettatori che stanno imparando a conoscerla sotto nuove vesti rispetto al passato.

