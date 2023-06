Una foto di un cagnolino apparentemente regalato a sua figlia, ha generato grosse critiche verso Antonino Spinalbese.

Una serie di scatti social con un cagnolino piccolissimo e sua figlia Luna Marì hanno generato diverse critiche nei confronti di Antonino Spinalbese. L’ex gieffe sembra aver regalato un amico, anzi, un’amica a quattro zampe alla bimba ma questo gesto non è stato accolto benissimo dai suoi seguaci su Instagram.

Antonino Spinalbese, cagnolino in regalo a Luna Marì: è polemica

“Masha&Luna”. Questa la didascalia scelta da Spinalbese per descrivere una serie di foto condivise su Instagram che ritraggono sua figlia Luna insieme ad una piccola cagnolina. Sembra proprio che l’ex di Belen abbia regalato un’amica a quattro zampe alla bambina che ha quindi una nuova compagnetta di giochi.

La bimba, nelle foto, abbraccia e gioca con la cagnolina e sebbene si tratti di foto molto dolci hanno generato non poche critiche. Molti utenti hanno sottolineato come Luna Marì, forse, non abbia capito subito che si trattasse di un animale vero e lo ha abbracciato con troppa forza giocandoci come un pupazzo.

Proprio questa è la critica principale mossa all’hairstylist: “Ma ti sembra il caso di regalare un cagnolino così piccolo ad una bambina altrettanto piccola?”, “Povero cane, ci gioca come se fosse un peluche”, “Lo sta stritolando. Non è un pupazzo”.

Qualcuno, non ha criticato ma ha dato dei consigli: “Occhio Antonino che ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono come solo loro sanno fare”.

Sicuramente, però, Antonino starà ben attento sia alla figlia sia alla cagnolina e che non si faccia male giocando.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex di Belen:

