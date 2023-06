Una piccola curiosità con un nome “sbagliato” al funerale di Silvio Berlusconi. Giallo su Veronica Lario e il suo posto in chiesa.

Grande emozione da parte di tutti i presenti al funerale di Silvio Berlusconi. Tutta la famiglia al gran completo per l’ultimo saluto all’ex Premier. Presente anche Veronica Lario, sua ex moglie, protagonista di un piccolo giallo relativo al suo nome nel posto assegnato in chiesa in prima fila.

Funerale Berlusconi, l’ex moglie Veronica Lario col nome sbagliato in chiesa

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, era presente con tutto il resto della grande famiglia allargata del Cavaliere. La donna era seduta in prima fila e, come i suoi figli, Barbara, Eleonora e Luigi, era visibilmente provata e in lacrime.

Aldilà del momento di forte emozione, la donna è stata protagonista di un curioso errore relativo al suo nome sul posto assegnato in chiesa. Sui social, infatti, circolano delle immagini, condivise anche dal giornalista Claudio Piazzotta (in quanto a lui girate), in cui si nota come “il segnaposto” riporti un nome errato o comunque inesatto.

“Veronica Bartolini”, si legge nel foglietto. Peccato che all’anagrafe, la donna sia Miriam Raffaella Bartolini, e il nome d’arte che è appunto Veronica Lario. Non risulta quindi in nessuna formula possibile trovare Veronica Bertolini. Di fatto, si tratta di un errore. Un dettaglio che sicuramente avrà colpito anche la diretta interessata oltre ai tanti utenti e telespettatori che lo hanno notato.

Di seguito anche il post con lo scatto girato sul web:

Mi girano questa foto con un commento: ‘O Miriam Bartolini, o Veronica Lario. Veronica Bartolini non è mai esistita…’. pic.twitter.com/beMh8GVWq1 — Claudio Plazzotta (@Claplaz) June 14, 2023

