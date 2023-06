Maria De Filippi è stata travolta da critiche e commenti per il suo aspetto durante i funerali di Silvio Berlusconi.

Numerosi utenti in rete hanno riservato critiche e commenti all’indirizzo di Maria De Filippi, che per molti sarebbe stata praticamente “irriconoscibile” durante la sua partecipazione alle esequie per Silvio Berlusconi. La conduttrice infatti avrebbe avuto occhiaie pronunciate e anche il suo naso sarebbe sembrato diverso a quello che i telespettatori sono abituati a vedere in tv.

“Semplicemente non ci sono le luci televisive”, ha scritto un utente in rete, mentre un altro ha aggiunto: “Credo che semplicemente non sia truccata”.

Maria De Filippi ha fatto parlare di sé ai funerali di Silvio Berlusconi per aver sfoggiato una mise di colore bianco (andando contro al protocollo previsto per questo genere di eventi) e soprattutto sfoderando un aspetto che, per molti, sarebbe stato praticamente “irriconoscibile” rispetto a quello che i telespettatori sono abituati a vedere in tv.

La conduttrice (che non possiede canali social ufficiali) non ha replicato alle polemiche nei suoi confronti, e in tanti si chiedono se lo farà.

