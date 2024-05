Dopo la finalissima di Amici, Marisol Castellanos si è raccontata a 360° svelando i piani e i sogni per il futuro tra amore e lavoro.

Indubbiamente tra le protagoniste di Amici 23 dall’inizio alla fine, Marisol Castellanos è arrivata seconda nel talent di Maria De Filippi ma ha vinto la sua categoria, quella del ballo. Intervistata da TvBlog, la giovane ragazza ha spiegato quali siano state le sue emozioni in questa avventura televisiva ma ha anche rivelato quelli che sono i suoi sogni futuri, tra amore e lavoro.

Amici, Marisol e l’esperienza nel talent

Maria De Filippi

Parlando dell’esperienza vissuta nel talent di Canale 5, Marisol ha detto: “Ogni obiettivo che sono riuscita a raggiungere ad Amici ha rappresentato tutti i sacrifici della mia famiglia per farmi danzare. A gennaio ho compiuto 18 anni e se guardo i video dei miei primi giorni in questa scuola, mi vedo molto più piccola. Qui dentro ho capito il mio corpo, ho acquisito maggiore consapevolezza, mi sono creata un’identità. Ho trovato me stessa“.

Qualche perplessità, invece, per il recente infortunio subito al ginocchio e che l’ha vista fare uso di un tutore nella finalissima: “Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo, non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire”, ha ammesso la danzatrice non nascondendo di doversi fermare per un po’ per evitare il peggio.

I sogni per il futuro tra lavoro e Petit

La vincitrice della categoria danza di Amici 23 ha poi parlato del futuro: “Come ogni ballerino studiare all’estero è il sogno. Non sono ancora proiettata nel mondo del lavoro, l’obiettivo oggi è formarmi, studiare ancora. Un danzatore deve studiare finché può”. A Marisol piacerebbe anche tornare nella scuola di Amici: “Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua. In questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare”.

E sulla storia con Petit: “Io e Petit stiamo insieme. Il mio percorso qui non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Mi ha dato tanto. È stato presente, mi è stato vicino, mi sono sfogato con lui. Avere una persona così vicina è stato fondamentale. Sì, posso dire che si balla meglio da innamorata”.