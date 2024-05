Anche Andrea Delogu ha detto la sua su quanto accaduto nei giorni scorsi tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro e la loro discussione a distanza.

Sebbene il caso Maionchi-Tiziano Ferro si sia, ormai, concluso, in queste ore Andrea Delogu è tornata a parlare dell’argomento. Sollecitata da una fan sul tema, anche a seguito della sua interpretatazione proprio della Maionchi nel biopic “Sei nell’anima”, il film diretto da Cinzia Torrini, la conduttrice radiofonica ha voluto dire la sua su quanto successo.

Andrea Delogu e la domanda su Maionchi-Ferro

Andrea Delogu

Come detto, attraverso i social, precisamente Instagram, anche la bella Andrea Delogu è stata chiamata a dare un parere su quanto accaduto tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro che, dopo l’intervista della donna a Belve, hanno avuto diversi botta e risposta. La Delogu ha interpretato proprio la Maionchi nel biopic “Sei nell’anima”, il film diretto da Cinzia Torrini e, per questo, una sua fan le ha chiesto un parere. La donna non si è tirata indietro e in un modo molto particolare ha voluto spiegare quale fosse il suo pensiero.

Il parallelo personale

“Sono nata e cresciuta a SanPatrignano, ho avuto un’infanzia stupenda, ero felice e fiera del mio mondo”, ha esordito la Delogu rispondendo alla domanda della fan e prendendo l’argomento alla lontana. “A dieci anni siamo andati a vivere nel mondo ‘fuori’. Una volta in città i miei mi hanno detto di non raccontare da dove venivo, avevano paura che le persone non capissero che mi ghettizzassero o mi prendessero in giro. Era un mondo diverso da oggi, chiuso e ottuso”.

Il parallelo della donna è andato avanti: “Ho sofferto? Sì certo, ero apparsa dal nulla senza passato. Li ringrazio per questo? Sì lo hanno fatto per me. Succedesse ora lo rifarebbero? Ovviamente no e chiunque pensasse di farlo sarebbe deprecabile senza attenuanti. Spero il mio parallelismo e il mio pensiero in merito si capisca“.