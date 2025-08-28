Belen confessa: “Gli ultimi amori solo per non restare da sola”, le dichiarazioni della showgirl argentina fanno discutere.

Negli ultimi anni il cuore di Belen Rodriguez ha fatto parlare spesso di sé, ma la showgirl argentina ha deciso di raccontare la verità dietro le relazioni vissute dopo la rottura con Stefano De Martino. In un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice ha ammesso con sorprendente sincerità che i legami con i suoi ultimi compagni non sono stati amori indimenticabili, ma piuttosto rapporti nati per colmare un senso di vuoto. Parole che hanno spiazzato i fan, abituati a vederla sempre al centro delle cronache rosa. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa ha confessato la showgirl argentina.

Belen: le storie nate per non restare sola

“Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato” ha confessato Belen, specificando però di non voler sminuire le persone con cui ha condiviso quei momenti.

I nomi sono quelli di Nicolò De Tomassi, Angelo Edoardo Galvano ed Elio Lorenzoni, tre uomini che hanno occupato capitoli diversi della sua vita sentimentale ma che, a distanza di tempo, la showgirl ammette non aver rappresentato veri amori.

Belen Rodriguez

“Lo dico senza voler ferire nessuno – ha aggiunto – ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse” ha dichiarato.

Lorenzoni, in particolare, era stato presentato come il nuovo grande amore subito dopo l’addio a De Martino, tanto che Belen aveva dichiarato di volerlo sposare. Eppure, la relazione si è chiusa senza troppe spiegazioni. A seguire, c’è stato il legame con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, durato pochi mesi, e infine la frequentazione con Nicolò De Tomassi, imprenditore e proprietario di un noto circolo di padel romano.

Una nuova fase: “Oggi mi diverto e sono felice”

Se in passato ha cercato compagnia per paura della solitudine, oggi Belen appare più consapevole e serena.

“Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice” ha dichiarato nell’intervista.

Nonostante alcune indiscrezioni la vogliano ancora legata all’ex marito, la conduttrice assicura di essere single e pronta a vivere un futuro diverso, fatto di rapporti trasparenti e senza le pressioni del passato.