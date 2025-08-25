Stefano De Martino avrebbe ricontattato Belen nonostante Caroline gli abbia chiesto un figlio: lo scoop di fine estate.

Stefano De Martino rimane al centro delle cronache di gossip. Dopo i giorni difficili segnati dall’invasione della sua privacy, l’ex ballerino e oggi conduttore televisivo viene nuovamente travolto da voci che riguardano la sua vita sentimentale. Al centro della vicenda ci sarebbero da un lato la giovane Caroline Tronelli, con cui il napoletano fa coppia da inizio estate, e dall’altro l’ex moglie Belen Rodriguez, che non sembra essere uscita del tutto dalla sua vita. Ma scopriamo i dettagli dello scoop di fine estate.

Caroline vorrebbe un figlio da Stefano De Martino

Secondo l’influencer ed esperto di gossip Alessandro Rosica, da sempre attento osservatore del mondo dei vip, Caroline Tronelli avrebbe chiesto a Stefano De Martino di costruire insieme una famiglia.

La ragazza, bionda e appena ventitreenne, sarebbe molto legata al conduttore, tanto da manifestare apertamente il desiderio di avere un figlio. Una richiesta che, tuttavia, non avrebbe trovato terreno fertile.

“Caroline ha chiesto un figlio a Stefano, ma lui non vuole sentirne parlare” ha raccontato Rosica. Una posizione che potrebbe spiegare il clima di tensione che circonda la coppia e che, secondo le stesse fonti, avrebbe portato Caroline a essere in conflitto diretto con Belen Rodriguez.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

Il ritorno di Belen nella vita di Stefano

Se da un lato Caroline sogna di diventare madre, dall’altro emerge un dettaglio sorprendente: Stefano De Martino continuerebbe a scrivere a Belen.

A rivelarlo è ancora Rosica, che sui social ha dichiarato: “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia“.

Un’indiscrezione che alimenta nuove ipotesi su un possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi, nonostante le turbolenze che hanno caratterizzato la loro storia.

Secondo alcune fonti vicine a Belen, la showgirl argentina vivrebbe un periodo di grande irrequietezza proprio a causa di questo legame mai del tutto chiuso. Tuttavia, lo stesso Rosica ha precisato: “A Belen Stefano non sarà mai indifferente, ma innamorata è un parolone“.

Nel frattempo, la showgirl sarebbe stata avvistata in compagnia di un avvocato romano, Nicolò De Tomassi, con cui sembrerebbe aver trovato un nuovo equilibrio.