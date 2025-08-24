Interessanti retroscena svelati dalla storia assistente di Fedez, Eleonora Sesana, in una bella intervista doppia concessa. Le parole.

In una intervista doppia rilasciata a Billboard e citata da diversi media, ecco la donna raccontare pregi e difetti dell'artista e non solo.

Fedez: il colloquio di lavoro per l’assistente

Il rapporto tra Fedez e la sua storica assistente Eleonora Sesana è spesso finito sotto la lente di ingrandimento. Si è parlato, specie alcuni mesi fa, di un feeling che ogni tanto è stato messo in discussione. Eppure, a quanto pare, tutto fa parte della normale gestione del lavoro. A raccontare alcuni aneddoti di questo “amore e odio” è stata proprio la donna a Billboard, in una intervista citata da diversi media, tra cui Biccy.

La Sesana ha subito parlato di come sia diventata l’assistente del rapper: “Come l’ho conosciuto? Con un colloquio di lavoro normalissimo, lo ricordo perfettamente, perché ero terrorizzata“, ha spiegato. “Sono andata a casa di Fede, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio c’è stato un mese di silenzio. Ricordo una cosa simpatica: all’inizio lui ha fatto una call pensando che io non fossi presente e ha detto ‘con Eleonora va bene, ma credo che ci sia un problema, perché questa ragazza non parla’”.

Pregi e difetti

La Sesana ha poi fatto riferimento ai pregi e ai difetti del rapper sottolineando, prima, quale sia la qualità necessaria per lavorare con lui: “Molta pazienza, riassumendo devo dire che me ne serve tanta”, E su Fedez: “Il miglior pregio e il peggior difetto di Federico? Per i difetti dovrei stare qui sette giorni, ma sicuramente non è per nulla empatico. Il pregio? Diciamo che è un ragazzo molto intelligente, scaltro, sa sempre trovare la soluzione migliore alle cose che combina. Poi è anche molto generoso, non è una cosa scontata ed è molto bella. Lui dice che io sono pesante ma non è vero, io lo devo sopportare 24 ore su 24″, ha detto l’assistente del rapper.