Una terribile notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan di Enzo Salvi. L’attore e comico ha comunicato una difficile situazione personale.

Negli ultimi mesi aveva fatto tanto parlare per le vicende legate al suo amico pappagallo. Ora, invece, Enzo Salvi è tornato alla cronaca per una difficilissima situazione personale legata alla sua famiglia. Il comico e attore, infatti, ha fatto sapere che l’amata madre sia molto vicina a lasciarlo. Una vicenda che lo ha costretto a rinunciare agli spettacoli di queste ore che l’avrebbero dovuto vedere protagonista.

Enzo Salvi: spettacoli annullati

Sono ore di grande tristezza e ansia per il comico e attore, Enzo Salvi. L’uomo, infatti, è alle prese con una delicatissima situazione nella sua famiglia. A quanto pare, l’amata madre ha delle grosse problematiche di salute che sembrano non darle scampo. A renderlo noto è stato il diretto interessato che ha dovuto cancellare gli spettacoli di queste ore che lo avrebbero dovuto vedere protagonista.

Salvi era atteso in Calabria, a Cosenza, per uno spettacolo dal vivo in programma al Festival Euromediterraneo di Altomonte. ma a poche ore dall’evento si è visto costretto a cancellarlo a causa della condizione della madre, apparentemente molto vicina a lasciarlo.

Le condizioni della madre: il video

Attraverso un video ufficiale, condiviso sui social anche da emittenti locali, Salvi ha fatto sapere: “Amici di Altomonte con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato”, ha detto quasi in lacrime. “Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione“.

L’affetto e la comprensione dei fan sono stati immediati con tantissimi messaggi arrivati all’uomo e alla sua famiglia. La speranza è che la situazione possa risolversi nel modo migliore possibile per tutte le parti coinvolte.