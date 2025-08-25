Lutto colpisce il mondo dello spettacolo: è morto Jerry Adler, celebre interprete de I Soprano. L’attore americano aveva 96 anni.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Jerry Adler, attore statunitense ricordato soprattutto per il ruolo di Herman “Hesh” Rabkin ne I Soprano. L’artista è morto sabato 23 agosto a New York all’età di 96 anni. La famiglia ne ha dato notizia attraverso un necrologio online, lasciando un vuoto tra gli appassionati della televisione e del cinema internazionale. Ma scopriamo di più sulla sua vita.

L’eredità de I Soprano

Il nome di Jerry Adler rimarrà indissolubilmente legato alla serie cult della HBO, I Soprano, trasmessa tra il 1999 e il 2007.

Nei panni di Herman “Hesh” Rabkin, consigliere fidato del boss Tony Soprano interpretato da James Gandolfini, Adler riuscì a imprimere una profondità unica al personaggio. Ex produttore musicale ebreo legato alla famiglia criminale, Hesh si muoveva con naturalezza tra due mondi opposti, quello culturale e quello mafioso.

Con il suo sarcasmo e la sua calma apparente, l’attore riuscì a portare sullo schermo un equilibrio raro, diventando una delle figure più rispettate e memorabili dell’universo narrativo della serie.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto i fan della celebre serie televisiva.

Jerry Adler, ‘Sopranos’ star and New York native, dead at 96 https://t.co/yO7F2PxaWZ pic.twitter.com/8IunMxDNIL — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Una carriera iniziata dietro le quinte

Nato a Brooklyn nel 1929, Adler aveva cominciato la sua carriera nel teatro come assistente direttore di scena, lavorando a Broadway in produzioni leggendarie come My Fair Lady nel 1956.

Collaborò con artisti del calibro di Harold Pinter, Arthur Miller, Orson Welles e Katharine Hepburn.

Fu solo oltre i sessant’anni che decise di salire sul palcoscenico come attore, iniziando con apparizioni televisive all’inizio degli anni Novanta. Da allora non si fermò più: partecipò a serie come Rescue Me, The Good Wife, Transparent e Broad City, conquistando il pubblico con ruoli sempre diversi e incisivi.