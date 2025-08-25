Disavventura per Matilde Caressa che resta senza benzina in barca con amici: il soccorso e le reazioni online al suo racconto.

Una giornata che sembrava destinata al relax si è trasformata in un episodio insolito per Matilde Caressa, figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Durante un’uscita in barca con alcuni amici, la giovane si è trovata inaspettatamente ferma al largo dopo che l’imbarcazione è rimasta senza carburante.

Nel video condiviso su TikTok, Matilde ha raccontato l’accaduto spiegando come il gruppo abbia provato a tornare indietro con i remi, senza ottenere risultati. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il racconto di Matilde Caressa

“Abbiamo finito la benzina e siamo bloccati in mezzo al mare” ha spiegato Matilde con un sorriso, mentre le immagini mostravano la difficoltà della situazione.

La svolta è arrivata grazie all’intervento di un grande yacht ormeggiato poco distante, al quale i ragazzi hanno chiesto supporto.

Poco dopo, una moto d’acqua della sicurezza ha portato la tanica necessaria a ripartire. “Abbiamo chiesto alla moto d’acqua della sicurezza se può portarci la benzina. Non siamo troppo fiduciosi, ma vediamo” commentava ironicamente Matilde nel filmato, prima del lieto fine che ha permesso al gruppo di rientrare senza conseguenze.

Reazioni social e critiche

Il video, nato come un racconto ironico di un imprevisto, ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti.

Da un lato c’è chi ha sorriso della leggerezza con cui Matilde Caressa ha condiviso l’avventura, dall’altro non sono mancate le critiche. Alcuni hanno sottolineato l’imprudenza di uscire in mare senza un adeguato controllo dei mezzi, ricordando che la sicurezza dovrebbe sempre essere prioritaria.

Altri hanno rimarcato la fortuna del gruppo, che ha trovato assistenza in tempi rapidi e in condizioni meteo favorevoli. Non sono mancati, inoltre, commenti che hanno giudicato stonato l’umorismo con cui l’episodio è stato raccontato, ritenendolo in contrasto con i potenziali rischi di simili imprevisti.