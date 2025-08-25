Grande Fratello, scontro social: Pamela Petrarolo replica a Tommaso Franchi dopo le sue frecciate sugli ex gieffini.

Sono ormai diversi mesi che si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello, ma l’attenzione rimane alta anche lontano dalle telecamere. Tra gli ex concorrenti del reality sono rimasti i rapporti, non sempre amichevoli.

I protagonisti del GF, infatti, non smettono di scambiarsi frecciate a distanza e il clima resta tutt’altro che disteso. L’ultimo botta e risposta ha visto al centro Pamela Petrarolo e Tommaso Franchi, con la showgirl che ha scelto di raccontare la sua versione attraverso la rubrica social Angolo Malala. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Pamela Petrarolo risponde a Tommaso Franchi

Dopo le dichiarazioni di Tommaso Franchi a Radio Radio, Pamela Petrarolo ha deciso di chiarire il suo punto di vista.

Secondo la showgirl, la tensione tra loro sarebbe iniziata già durante la finale del Grande Fratello, quando, mentre cercava di salutare Mariavittoria appena eliminata, Tommaso le avrebbe impedito con decisione di avvicinarsi.

“Maria Vittoria invece ha detto: ‘No, a me non me ne frega niente, voglio comunque baciarla e abbracciarla’. E devo dire che mi ha fatto molto piacere” ha raccontato Pamela.

La Petrarolo ha poi aggiunto che a irritare Franchi sarebbe stata una sua intervista, nella quale aveva osservato che Tommaso sembrava particolarmente preso da Mariavittoria. Da quel momento, il rapporto si sarebbe incrinato: “Durante i break pubblicitari e anche nel trasferimento per il balletto finale, Tommaso non ha perso tempo a provocarmi e cercare una reazione. Che io ovviamente non gli ho dato, perché Malala vola alto“.

Infine, ha ricordato un incontro avvenuto mesi dopo il reality, quando i due si ritrovarono seduti allo stesso tavolo durante una cena: “Ha fatto persino foto con le mie figlie, che durante il GF erano sue fan sfegatate. E quindi dopo qualche mese, leggere questa frecciatina mi fa venire in mente una domanda: ma la maschera, chi ce l’ha?“.

La frecciata di Tommaso Franchi

Le parole di Pamela Petrarolo sono arrivate come risposta diretta all’intervista in cui Tommaso Franchi aveva parlato degli ex concorrenti del Grande Fratello.

“Alcuni li sento, alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale Show per metterne un’altra” aveva dichiarato, senza però citare esplicitamente la showgirl.

Alla domanda se parlasse proprio di Pamela, Franchi aveva risposto con distacco: “Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Anzi, non so chi sia“.