Ecco quali sono le migliori serie TV sulla mafia, sia italiane che straniere, da vedere in TV o in streaming.

Uno degli argomenti che nel corso degli anni è stato fonte di ispirazione per film e serie TV di grande successo è stato la mafia. Il cinema americano ha partorito capolavori come Il Padrino o Quei bravi ragazzi, ma ci sono anche tante serie TV che parlano della mafia, sia quella italiana che quella americana, che meritano di essere viste se siete appassionati di questo genere. Ecco le migliori da non perdere.

Serie TV sulla mafia da vedere

I Soprano: è probabilmente una delle più famose serie TV con gangster e criminali vari. Nel corso delle sei stagioni viene raccontata la storia della famiglia italo-americana dei Soprano, che curano i propri interessi malavitosi negli Stati Uniti. Nel corso degli anni questa serie TV ha ricevuto numerosi premi.

Gomorra: tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, è la serie TV sulla camorra più celebre, oltre che essere una delle serie più amate da Sky. Ambientata a Napoli, nel corso delle varie stagioni vengono raccontate le varie lotte per il potere criminale nella città.

Gomorra

Suburra: da Napoli ci spostiamo a Roma. Anche in questo al centro della storia ci sono le lotte e le guerre di mafia per il controllo della Capitale, grazie anche al coinvolgimenti di importanti uomini politici.

Il capo dei capi: fiction sulla mafia con protagonista Claudio Gioè che interpreta il ruolo di Toto Riina. Nel corso dei sei episodi viene raccontata proprio la storia dello spietato boss cortonese, dall’infanzia fino all’arresto avvenuto a Palermo nel 1993.

La Piovra: è uno dei telefilm di mafia di maggiore successo della TV italiana, molto apprezzata anche all’estero. La prima stagione risale addirittura al 1984, la decima è ultima è invece del 2001. Nel corso delle varie stagioni racconta come è nata e come si propagata la mafia in Italia e di come si sia sempre più mescolata al mondo della politica e della finanza.

La mafia uccide solo d’estate: dopo il successo dell’omonimo film, Pif ha anche realizzato una serie TV in cui, con chiave ironica, racconta i principali crimini mafiosi a partire dalla fine degli anni ’70. I fatti di cronaca si intrecciano con le vicende della famiglia Giammarresi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG