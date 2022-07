Sono stati realizzati tanti film, negli anni, che hanno raccontato la mafia uno di quelli più riusciti è sicuramente La mafia uccide solo d’estate, diretto e interpretato da Pif. Pietro Grasso, ex Procuratore Nazionale Antimafia, lo ha definito addirittura la migliore opera cinematografica tra quella che hanno affrontato il tema della mafia: seguendo il protagonista, Arturo Giammarresi, da quando è bambino negli anni ’70 fino ai primi anni ’90, nel film viene ricostruita la storia di Cosa Nostra e gli innumerevoli delitti commessi a Palermo in quegli anni. Vediamo ora quali sono le location di La mafia uccide solo d’estate.

La mafia uccide solo d’estate è ambientato interamente a Palermo, nel periodo che va dagli anni ’70 ai primi anni ’90: anche il film è stato girato nel capoluogo di regione della Sicilia.

Una delle caratteristiche del film è che la scene con gli attori e le attrici sono alternate alcune scene reali, come quelle dei funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si è tenuto nella chiesa di San Domenico, o quelle dei funerali di Paolo Borsellino.

Il film si chiude poi con il protagonista che porta il figlio in tutti i luoghi nei quali sono stati uccisi coloro che hanno lottato contro la mafia, da Po La Torre a Mario Francese, da Paolo Borsellino a Giovanni Falcone, da Boris Giuliano al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Rocco Chinnici

Oltre che essere regista di La mafia uccide solo d’estate, Pif è anche il protagonista principale: è lui infatti a interpretare Arturo Giammarresi da adulto. La coprotagonista è Cristiana Capotondi, che interpreta invece Flora. I due personaggi da bambini sono invece impersonati da Alex Bisconti e da Ginevra Antona.

